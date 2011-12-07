В Татарстане к 4G подключат более 600 соцобъектов

В Татарстане в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году 613 соцобъектов подключат к 4G, сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

Всего в 2020–2021 году к высокоскоростному интернету планируется подключить 3 460 социально значимых объектов, в том числе ФАПы, пожарные части, школы и колледжи.

Напомним, что в РФ с прошлого года реализуется национальный проект «Цифровая экономика», разработанный на основании «майских указов» Президента РФ.