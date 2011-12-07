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Эксперт Эльвира Башлай рассказала, как нужно вести себя родителям с детьми во время экстренных ситуаций

В первую очередь родители должны продемонстрировать самоконтроль и самообладание.

В момент чрезвычайной ситуации для того чтобы успокоить детей родители должны продемонстрировать спокойствие и уверенность, тем самым создать зону безопасности и комфорта. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала Эльвира Башлай научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения Института развития образования Республики Татарстан.

«Первое, что должны делать родители, это продемонстрировать спокойствие и уверенность, тем самым создать зону безопасности и комфорта. Если ребёнок хочет говорить, родитель должен дать ему такую возможность. Мой опыт показал, что дети, которые были в школе, когда пришли домой рассказывали о том, что они пережили. Поэтому нужно быть терпеливым слушателем и дать возможность ребенку высказаться и проговорить свои эмоции, выплеснуть их через плач», — сказала специалист.

По ее словам, в момент экстренных ситуаций может проявляться агрессия и желание мести. В таком случае родители должны не просто поговорить со своими детьми, но и помочь им снять мышечное напряжение.

«Для этого должна помочь лепка, сборка конструктора, все это поможет снять мышечное напряжение у детей», — объяснила Башлай.

Специальный эфир посвящен трагедии в казанской школе № 175, в результате которой погибло 9 человек. 

КВ
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