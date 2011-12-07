Познер и Ургант приедут в Казань для съемок документального фильма

Российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер в рамках нового документального фильма о путешествиях посетят 8 городов Поволжья, в числе которых Казань. Съёмочная группа планирует поехать на теплоходе по Волге.

Как отметил Познер в своём Instagram, для нового многосерийного фильма креативная группа предлагала такие страны, как Турция, Индия, но Ургант предложил поплыть на теплоходе по Волге, встречаться с людьми и брать у них интервью. В итоге в июле этого года команда планирует посетить 8 городов Поволжья: Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.