Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Познер и Ургант приедут в Казань для съемок документального фильма

Съёмочная группа поедет на теплоходе по Волге.

Российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер в рамках нового документального фильма о путешествиях посетят 8 городов Поволжья, в числе которых Казань. Съёмочная группа планирует поехать на теплоходе по Волге.

Как отметил Познер в своём Instagram, для нового многосерийного фильма креативная группа предлагала такие страны, как Турция, Индия, но Ургант предложил поплыть на теплоходе по Волге, встречаться с людьми и брать у них интервью. В итоге в июле этого года команда планирует посетить 8 городов Поволжья: Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.

КВ
Лента новостей