Сегодня отмечается праздник мордовский культуры «Балтай»

Стартовал «Балтай» 1 июня. В течение двух недель в социальных сетях можно было совершить виртуальные экскурсии по мордовским селам, расположенных в Лениногорском районе Татарстана, увидеть концерты мордовских фольклорных коллективов, кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд национальной мордовской кухни. Большим успехом пользовался мастер-классы по изготовлению мордовского головного убора панго и традиционному завязыванию платка в своеобразной технике, которые провели участницы ансамбля «Эрзянка». Член Союза художников РТ, преподаватель ДХШ Лениногорска Асия Гречная провела мастер-класс по изготовлению мордовской куклы «Куклыне». Это кукла лепится из белой глины и обжигается в печи при температуре не менее 1000 градусов.

Сегодня с праздником «Балтай» татарстанцев поздравили министр культуры РТ Ирада Аюпова и глава Лениногорского муниципального района РТ Рягат Хусаинов. Также свои видео-поздравления записали творческие мордовские коллективов Татарстана и регионов России.

В основе праздника «Балтай» — древний обряд благодарения хозяину леса — медведю. По традиции три парня изображают медведя, медведицу и медвежонка. «Зеленой шкурой» этих «медведей» становятся кленовые ветки, которыми их обвязывают, а роль головного убора играет папоротник. «Медведи» ходят по селу, их встречают хлебом-солью, и каждый человек старается выдернуть из «медвежьей шубы» как можно больше кленовых веточек. Потом этими веточками они овеивают друг друга. По преданию, чем больше взмахов веточками сделаешь, тем больше благ достанется каждому. Об этом напомнил информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана — одного из организаторов праздника «Балтай.