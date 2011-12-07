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В Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса

В Казани и Альметьевске скончались 70-летняя женщина и 59-летний мужчина.

В Татарстане от коронавируса скончались еще двое пациентов, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Так, один случай смерти зафиксирован в инфекционном госпитале РКБ в Казани. 70-летнюю женщину доставили в медучреждение 5 июля в тяжелом состоянии с подозрением на СОVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний.

8 июля ее состояние резко ухудшилось, сердце остановилось. Врачам не удалось реанимировать пациентку.

Другой случай смерти зафиксирован в Альметьевске. 59-летего мужчину доставили в Альметьевскую ЦРБ с внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией и подозрением на COVID-19. В этот же день его госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД.

6 июля пациента подключили к аппарату ИВЛ, но его состояние ухудшалось и 11 июля мужчина скончался.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате аутопсии.

Всего в республике с момента начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались 25 человек.

КВ
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