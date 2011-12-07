МЧС объяснило татарстанцам что делать при сильном ветре, грозах и дожде

МЧС России по РТ дало татарстанцам рекомендации по действиям при сильном ветре, грозах и интенсивных осадках.

Завтра, 15 июля, днём и вечером с 13:00 до 22:00 часов вечера в Казани и на территории республики местами ожидаются грозы, локально град. Возможны кратковременные усиления ветра до 17-22 м/с.

В такую погоду жителям республики следует ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. При этом необходимо плотно закрыть все окна, а с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть наружу.

Если же остаться дома не представляется возможным, то укрываться от сильного ветра рекомендуется в подземных переходах или подъездах зданий. Возле деревьев и стен домов от него прятаться не стоит, поскольку с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же правило распространяется и на остановки общественного транспорта.

Напомним, накануне из-за сильного шторма в Казани со здания Управления юстиции снесло крышу, а во время грозы в Авиастроительном районе Казани на двух женщин с ребенком упало дерево.

Также на улице нужно держаться подальше от окон помещений, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.

«Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства», — сказано в рекомендациях при грозе. При поездке на авто также следует остановиться и закрыть все окна.

Специалисты добавили, что если во время грозы человек находится на открытой местности, то ему нужно лечь на землю. Важно, чтобы рядом с ним не было водного объекта, поскольку он является хорошим проводником. Удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

При осадках владельцам частных домов также стоит заранее принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.