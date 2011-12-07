Фестиваль «Алтын каләм - Золотое перо» взял под крыло юных блогеров

В этом году на участие в «Золотом пере» поступило более 200 заявок от начинающих журналистов в возрасте от 10 до 20 лет из Татарстана, Приволжского федерального округа, Москвы. Из-за карантинных мер ребята из других регионов принимают участие в фестивале дистанционно, в формате онлайн. Программа рассчитана на пять дней - с 11 по 15 августа.

Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ», «Золотое перо» - отличный шанс для самореализации молодежи. Другая задача фестиваля - сделать так, чтобы о темах, волнующих сегодня молодых, рассказывали они сами и делали это профессионально, интересно.

- Несмотря на свой юный возраст, все участники «Золотого пера» достаточно опытные репортеры. Они активно публикуются в местных изданиях, ведут свои блоги в интернете. Мы постарались сделать фестиваль максимально насыщенным. В программе и пресс-конференции, и ток-шоу, и интервью, и репортажи, чтобы ребята попробовали свои силы в разных форматах журналистики и определились, стоит ли им связывать свою судьбу с этой профессией, - отметила куратор XXV республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм - Золотое перо» Алла Абросимова. - В этом году добавлены новые направления: «Видеоблогинг» и «SMM» - это для тех, кто занимается блогами и продвижением своего контента в соцсетях.

Для участников фестиваля было выбрано 5 главных информационных тем: 100-летие ТАССР, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 25-летие фестиваля «Алтын каләм - Золотое перо», «Журналист XXI века» и «Молодежная политика Республики Татарстан».

Напомним, ежегодный республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм - Золотое перо» проводится при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Союза журналистов РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».