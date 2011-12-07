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Казанцев приглашают принять участие в субботнике на озере Глубокое

Экологическая акция пройдет в рамках национального проекта «Экология».

Казанцев приглашают принять участие в субботнике на озере Глубокой, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

«Активные горожане и волонтеры Татарстанского отделения Русского географического общества и молодежного экологического движения „Будет Чисто“ поддержали экологическую акцию Министерства экологии и природных ресурсов РТ, чтобы совместными силами привести в порядок излюбленное место казанцев для семейного отдыха», — уточнили в ведомстве.

Субботник начнется 15 августа в 10.30.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, в прошлом году волонтеры очистили 1 тыс. км прибрежных зон в Татарстане.

КВ
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