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Из-за непотушенной сигареты в Нурлатском районе РТ загорелся дом вместе с его хозяином

Тело мужчины нашли под обвалившейся кровлей в зале.

Из-за непотушенной сигареты в Нурлатском районе РТ загорелся дом вместе с его хозяином, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Сообщается, что трагедия произошла в двенадцатом часу минувшей ночью в частном доме в поселке Октябрина. К моменту прибытия спасателей, дом уже полностью горел, огонь перекинулся на сарай. 

Возгорание смогли ликвидировать через полчаса, еще два ушло на разбор завалов. Тело 62-летнего мужчины нашли под обвалившейся кровлей в зале.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная вовремя сигарета.  

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