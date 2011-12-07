Из-за непотушенной сигареты в Нурлатском районе РТ загорелся дом вместе с его хозяином, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что трагедия произошла в двенадцатом часу минувшей ночью в частном доме в поселке Октябрина. К моменту прибытия спасателей, дом уже полностью горел, огонь перекинулся на сарай.

Возгорание смогли ликвидировать через полчаса, еще два ушло на разбор завалов. Тело 62-летнего мужчины нашли под обвалившейся кровлей в зале.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная вовремя сигарета.