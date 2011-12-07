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Столовая для синичек и других птичек

В сквере на улице Парина появилась птичья столовая. И даже не столовая, а кафе!
В новогодние дни здесь на ветвях дерева какой-то добрый человек повесил немаленький пластиковый контейнер с кормом. Заботливыми руками на одной стенке импровизированной птичьей столовой выведены трогательные слова: «Синички, угощайтесь!», а на другой: «Синички, прилетайте!».Надо сказать, что еда в кормушке есть всегда, и наверняка местные синички и другие птички уже прознали про это «вкусное» место и наведываются сюда подкрепиться в морозные дни. 
КВ
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