Столовая для синичек и других птичек

В новогодние дни здесь на ветвях дерева какой-то добрый человек повесил немаленький пластиковый контейнер с кормом. Заботливыми руками на одной стенке импровизированной птичьей столовой выведены трогательные слова: «Синички, угощайтесь!», а на другой: «Синички, прилетайте!».Надо сказать, что еда в кормушке есть всегда, и наверняка местные синички и другие птички уже прознали про это «вкусное» место и наведываются сюда подкрепиться в морозные дни.