Уха по-казански

Ингредиенты: голова горбуши без жабр, хвост и вычищенная брюшина, куриный суповой набор - 500 г, картофель - 3 шт., лук репчатый - 2 шт., морковь - 1 шт., лимон - 1 шт., чернослив с косточкой - 10 шт., кукуруза консервированная - 100 г, лавровый лист - 2 шт., душистый перец горошком - 5 шт., соль по вкусу, сахарный песок - 1 ст. ложка.В двухлитровую кастрюлю положить подготовленные мясопродукты, налить воды и поставить варить на большой огонь. Когда появится пенка, убавить газ, снять пенку, варить до готовности мяса, рыбы и курицы. Затем их вынуть, а бульон процедить.Картофель, лук и морковь помыть, очистить и нарезать на кубики. Положить в бульон и варить до готовности картофеля. Добавить промытый чернослив, кукурузу, сок половины лимона и лавровый лист. Посолить, приправить сахаром и душистым горошком. Потомить 5 минут и снять с огня. Отваренную голову, хвост, брюшину и куриный хребет очистить от костей, кусочки рыбы и мяса курицы разделить на две части. Одну положить в уху, а вторую использовать для салата.