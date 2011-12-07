Ирада Аюпова: В запасниках наших музеев находится много уникальных экспонатов

Национальной библиотеке РТ нашли новый домВ скором будущем Национальная библиотека РТ будет обживать свой новый дом. По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова фонды Национальной библиотеки РТ разместятся в здании НКЦ «Казань», где в данный момент идет реконструкция. Сейчас главное - правильно сформулировать рабочее задание строителям. При внутренней отделке помещений для библиотеки возникает много вопросов, например, какие должны быть полы, стены, чтобы создать комфортную среду для хранения книг. - Сегодня во всем мире библиотека - это не просто место, где можно найти нужную книгу. Это культурный центр, место общения. И обновленная Национальная библиотека РТ получит новое пространство коммуникации, где будут реализовываться многие культурные проекты, - рассказала Ирада Аюпова. Великое переселение музеевОсобняк Ушковой, где располагалась библиотека много лет, тоже будет отреставрирован и станет частью библиотечного комплекса. А Музей национальной культуры из НКЦ «Казань» переедет в отреставрированное здание городского магистрата на улице Баумана, 3. Это будет современное музейное пространство, которое позволит максимально раскрыть потенциал фондов музея. Президентом Татарстана поставлена задача - эти объекты должны быть открыты в 2020 году, в год 100-летия образования ТАССР. Ветераны театров получат поддержкуВ Год театра Министерство культуры РТ совместно с директорами татарстанских театров приняли решение создать при Союзе театральных деятелей РТ фонд поддержки работников театров. По словам Ирады Аюповой, планируется, что все члены СТД РТ будут перечислять в фонд 1% от внебюджетных доходов. По предварительным подсчетам, эта сумма составит примерно 3 миллиона рублей. Деньги будут направляться на реальную поддержку ветеранов сцены, которые нуждаются в помощи. Гастроли - под контрольОтношение к гастрольной политике татарстанских театров, творческих коллективов станет более жестким. - К планированию гастролей надо подходить более избирательно, более взвешенно. Выезжая за пределы республики, мы фактически формируем мнение зрителей об уровне нашей культуры. Ответственность за то, что транслируем со сцены, качество театрального продукта - это тема только для экспертов. Очень важно, чтобы расходование бюджетных денег не превратилось в оплату туристических туров. Если мы выезжаем куда-то, то должны понимать, зачем это, на какую аудиторию будем работать, - подчеркнула министр культуры РТ.Высокое искусство с доставкой на дом В Татарстане более активно будет развиваться пока непривычная для нас форма культурного досуга - виртуальные концертные залы. В рамках национального проекта «Культура» на сценических площадках Казани будут организованы трансляции концертов, спектаклей из Москвы и Санкт-Петербурга. А лучшие постановки татарстанских творческих коллективов планируется транслировать в сельских домах культуры. Средства на реализацию этого проекта предполагается получить из федерального бюджета в рамках грантовой системы. Кстати, на данный момент с учетом проектов «Театр - малым городам» и «Театр - детям» объем привлеченных средств из федерального бюджета составляет более 80 миллионов рублей.Сокровища из запасников музеевВ Казанском кремле успешно работает центр «Казань-Эрмитаж». Министра культуры РТ спросили, планируется ли открыть в Казани филиал музеев Московского Кремля. - Открытие филиала любого музея - это сложно и очень дорого. Перевозка музейных экспонатов требует огромных сумм, их страховка - тоже дело недешевое, - ответила Ирада Хафизяновна. - К тому же, я считаю, в запасниках наших музеев находится много уникальных экспонатов, коллекций, эти сокровища необходимо показывать посетителям. Нам самим надо активнее пропагандировать и продвигать свое культурное достояние.