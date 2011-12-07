В «Ярдэм» инвалиды учатся улучшать свою жизнь

Проект «Поддержим друг друга» реализуется Национальным исламским благотворительным фондом «Ярдэм» с февраля 2016 года. Инвалиды из разных уголков России обучаются компьютерной грамотности, навыкам самообслуживания, посещают музеи, театры, выставки, экскурсии, спортивные мероприятия.На этот раз на курсы приехали инвалиды из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. Для них проживание, обучение и досуговые мероприятия осуществляются за счет фонда. Как сообщает пресс-служба НИБФ «Ярдэм», цель курсов - улучшение качества жизни инвалидов путем реализации комплексного подхода, включающего в себя физическую, социально-бытовую, духовную, психологическую, социально-культурную реабилитацию.Благодаря уникальной методике, разработанной директором учебно-реабилитационного центра при НИБФ «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, полученные в рамках обучения знания и умения значительно помогают облегчить жизнь инвалидов, способствуют выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья. Главное - инвалиды выбираются из своего замкнутого пространства, в котором они зачастую не востребованы и чувствуют себя ненужными. Они знакомятся и поддерживают друг друга, жизнь их становится интересней.