Пенсионерка из Набережных Челнов завоевала «серебро» на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Жительница Набережных Челнов Ирина Чернобровкина заняла второе место на Х Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году турнир прошел в формате онлайн. В нем приняли участие 7400 человек из всех регионов России.

Участники соревновались в двух категориях: «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь». Ирина Чернобровкина — выпускница курсов компьютерной грамотности челнинского отделения «Союз пенсионеров России». Она стала серебряным призеров в номинации «Абсолютное первенство» и победительницей в первенстве среди женщин, выступавших в категории «Начинающий пользователь».

По информации Управления информационной политики и по связям с общественностью г. Набережные Челны, татарстанская команда в общекомандном зачете турнира по компьютерному многоборью заняла почетное шестое место. Всего в соревнованиях приняли участие команды из 69 субъектов Российской Федерации.

Организатор турнира общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.