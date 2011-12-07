Зульфат Закиров: Нельзя откладывать реализацию своей мечты на завтра

— Зульфат Хайдарович, интересно, как складываются отношения с вашими студентами, которые с вами почти ровесники? Привыкли к тому, что вас называют по имени-отчеству?

— Мы с Резедой Гариповой готовим к выпуску уже второй курс. Да, с ребятами с первого курса разница в возрасте была совсем небольшая. Понятно, с одной стороны, все молодые. Но, с другой стороны, учитель и ученики должны соблюдать определенные границы. Для них я Зульфат абый. И даже в театре, когда работаем в одном спектакле, они обращаются ко мне на «вы».

Конечно, я вижу и понимаю, когда они пытаются избежать репетиций. Сам не так давно был студентом, знаю все эти уловки и отмазки. Стараюсь объяснить им, если они пропустят одно занятие, то придется наверстывать. А это очень сложно.

— Почему молодые девушки и парни идут в актеры, ведь они понимают, что далеко не все из них станут звездами театра и кино, востребованными, высокооплачиваемыми актерами?

— Понятно, кто-то уже видит себя мировой звездой, но когда начинают учиться, постепенно с облаков спускаются на землю. Начинают понимать, что актерская профессия не такая простая, это работа, работа и еще раз работа. Постоянная работа в первую очередь над самим собой. Поэтому в нашей профессии остаются только фанаты.

Но в любом случае надо пробовать, стремиться проявлять себя. Я своим студентам всегда говорю: «Если объявляют какой-то кастинг, пробы на фильм, телевизионный проект — пробуйте, дерзайте!»

И еще одно важное правило: нельзя держать зрителей за дураков, которые ничего не понимают и «скушают» все, что им предложат.

— Вы учились в Российском университете театрального искусства у легендарного Леонида Хейфеца. Какие жизненные и профессиональные уроки преподнесла вам Москва?

— Когда поехал в Москву, я был по сути наивным ребенком. Мне казалось, что с красным дипломом Казанского театрального училища для меня будут открыты все двери, меня везде ждут с распростертыми объятиями. Но все оказалось гораздо сложнее. Москва научила меня четко ставить цели и тому, что действовать необходимо здесь и сейчас, а не откладывать реализацию своей мечты на завтра или послезавтра.

В Москве я осознал, что не может быть безбашенного подхода к своей профессии, своему делу. Я должен знать, ради чего выхожу на сцену. И еще в Москве нет времени на раскачку, раздумья. Там каждая секунда очень дорого ценится.

— В каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться театральная жизнь Казани в ближайшие годы?

— В Казани не хватает антрепризных спектаклей. Многие считают, что антреприза — это шабашка, откровенная халтура. Но это не так. Если режиссер соберет в одном проекте актеров разных театров, такой эксперимент может быть интересным. Когда актер все время работает с одним режиссером, они знают и видят друг друга насквозь, чаще всего у них уже есть свои определенные штампы, наработки, которые переходят из спектакля в спектакль. А другой режиссер вдруг увидит актера абсолютно по-другому, раскроет его с совершенно неожиданной стороны. Поэтому антреприза — это замечательная возможность попробовать себя в новом качестве, с новым режиссером, новыми партнерами. И потом в своем театре он будет играть более разнообразно, начнет привносить в свои роли новые интонации и краски.

Справка «КВ»

Зульфат Закиров родился 15 февраля 1989 года в Казани. В 2008 году окончил Казанское театральное училище (курс Рашида Загидуллина). В 2012 году - Российский университет театрального искусства (ГИТИС), где учился в мастерской Леонида Хейфеца. Мастер принял его к себе на курс, но только на платной основе. Необходимые для оплаты учебы 100 тысяч рублей Зульфат заработал за два месяца: он клал асфальт, работал мойщиком машин, занимался шиномонтажом, клеил обои. С 2012 года - актер Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина. Вместе с Резедой Гариповой является мастером курса в Казанском театральном училище.

Интересный факт. В юности Зульфат Закиров серьезно занимался хоккеем, играл за «Ак барс - 89», но большой спорт пришлось оставить из-за травмы.