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В Татарстане не будет длинных выходных в связи с празднованием Курбан-байрама, как в Башкирии

Продолжительность праздничных дней в соседней республике составит 3 дня.

В Татарстане не будет длительных выходных в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом на брифинге рассказала Лилия Галимова.

«У нас такого не ожидается», — сказала спикер.

Она добавила, что Президент Татарстана традиционно будет в день празднования в Галеевской мечети.

Издание «Башинформ» сообщало, что в Республике Башкортостан в связи с праздничным днем Курбан-байрам являются: 31 июля, 1 и 2 августа 2020 года.

Подробнее о том, как пройдет празднование Курбан-байрама читайте на нашем сайте.

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