«Все зависит от погоды»: когда начнется грибной сезон в Татарстане

Сезон тихой охоты уже начался

Ученый, миколог Ким Потапов объяснил, какие виды грибов стоит ожидать в этом сезоне. Собирать их можно уже сейчас, «в топе», отмечает он, как всегда подберезовики, подосиновики и белые. Также Потапов сообщил, что сейчас уже пошли лисички.

«Грибной сезон относительно начался. Если в июле будет стоять стойкая жара, грибы стоит ожидать позже. Только после того, как начнутся полноценные ливни, начнут плодоносить грибы. Грибной урожай зависит полностью от погоды, будет погода — будут грибы», — отметил эксперт.

Можно ли в Татарстане найти трюфели?

Привычный нам вид трюфелей, который произрастает в Европе, найти на территории Татарстана нельзя. Эксперт отметил, что в нашей республике растет белый трюфель, но он занесен в Красную книгу, поэтому собирать эти грибы запрещено.

«Не стоит путать наш белый трюфель и трюфель из Италии, несмотря на одинаковое название, они имеют разные вкусовые качества», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что нужно собирать те грибы, которые знаешь. При незнакомых грибов стоит все же уточнить информацию по их поводу у специалистов.

«Известный гриб можно спутать с ядовитым»

Специалисты, которые знают, на что обратить внимание при сборе грибов, никогда не спутают съедобные грибы с ядовитыми. Потапов рассказал, что ежегодно в Татарстане случается 20 — 30 отравлений, при этом отравится можно не только всем известными мухоморами и бледными поганками,

«Так, например, в лесу встречается [ядовитая] галерина окаймленная и некоторые виды волоконец», — добавил Потапов.

Ученый рассказал, где нужно собирать лесные урожаи в Татарстане. По его мнению, стоит обратить внимание на леса Зеленодольского, Лаишевского, Рыбно-Слободского и Мамадышского районов, там созданы лучшие природные условия для роста грибов.