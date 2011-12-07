Александр Малькевич: Блогеры помогают делать выборы более открытыми и прозрачными

В воскресенье в Общественной палате РТ состоялась встреча первого заместителя председателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, руководителя рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Общественной палаты РФ Александра Малькевича с блогерами-наблюдателями.

Блогеры поделились впечатлениями о том, как проходят выборы в Татарстане. Например, Руслан Сабиров рассказал, что на его избирательном участке придраться было не к чему: все организовано на достойном уровне. Но одна его подписчица сообщила, что на ее избирательном участке не соблюдались правила эпидемиологической безопасности: ей не предложили ни маску, ни перчатки, ни шариковую ручку для заполнения бюллетеня, только температуру на входе измерили. Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева взяла эту ситуацию на контроль.

Александр Малькевич подчеркнул, что к нарушениям, связанным с процессом голосования, относятся другие ситуации, к примеру, человек пришел на свой избирательный участок, а там выясняется, что за него уже проголосовали, или его имени нет в списках избирателей, или обнаружилась подмена бюллетеней и фальсификация при подсчете голосов. А то, что человеку не выдали маску, ручку, — нарушение в организации выборов. Но это не значит, что с такими фактами не надо разбираться. Безусловно, надо, потому что создание безопасных условий на избирательных участках — одна из важнейших задач.

— Блогеры снимают в Татарстане серию социальных роликов об избирательной кампании. Это интересно, информативно, полезно. Они отлично знают свою аудиторию и рассказывают о том, как организованы выборы, как проходит избирательный процесс, живым языком, который понятен их подписчикам. Они не просто рассказывают, но и наглядно показывают, что происходит на избирательных участках. Это помогает делать выборы более открытыми и прозрачными, — рассказал Александр Малькевич. — Фото, видео, прямые включения с участков складываются в мини-сериалы или реалити-шоу о выборах, и каждый в этом сериале может попробовать себя в разных ролях, в том числе и в роли избирателя, наблюдателя, члена избирательной комиссии. Скоро стартует федеральная избирательная кампания, и будет очень правильно, если и там будут использоваться креативные наработки блогеров для всестороннего освещения хода избирательной кампании и процесса голосования.

Блогеры признались, что три дня участия в выборах стали для них огромным опытом. Они получили интересную обратную связь от своих подписчиков, причем их аудитория за эти дни увеличилась. И они выступили с предложением: перед следующей избирательной кампанией провести своеобразную школу для блогеров-наблюдателей, чтобы они были подкованы информационно, юридически, обменивались опытом. Такие мастер-классы помогут блогерам работать на выборах более профессионально.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что блогеры — это люди с активной жизненной позицией. Когда они пришли на избирательные участки в первый раз, то волновались, потому что ощутили большую ответственность перед своими подписчиками за каждое свое слово. По предварительным данным, за ходом выборов в нашей республике наблюдали около 100 блогеров. Их аудитория составляет примерно 2,5 млн человек. Ответственность действительно огромная. Блогеры позволили посмотреть на избирательный процесс свежим взглядом. Они неформально, эмоционально показывают то, что происходит на избирательных участках, и это повышает доверие людей к процедуре и итогам голосования.