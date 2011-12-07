В Татарстане будет работать новогодняя версия тура «1000 и 1 удовольствие»

В Татарстане будет работать новогодняя версия туристической программы «1000 и 1 удовольствие», сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Программа продолжает работать, но на сами новогодние каникулы немного изменилась цена. В период с 31 декабря по 10 января цена будет составлять 3 тыс. рублей на одного человека», — уточнил Иванов.

В сумму путевки включены проживание в гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и две экскурсии.

Программа адаптирована под зимние условия. Все локации украшены — везде есть елки, катки и горки. В рамках программы предполагается не только посещение музеев и достопримечательностей, но и активный отдых на свежем воздухе с семьей и друзьями.

Напомним, программа «1000 и 1 удовольствие» начала работать 1 июня 2020 года. За это время по предложенным маршрутам было совершено 500 поездок. Новогодняя версия программы включает в себя: Великий Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода и Сабинский и Кукморский районы.