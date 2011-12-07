«Благотворитель 2018 года»: заявки ждут до 8 февраля

В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Благотворитель года - 2018». Он проводится в регионе начиная с 2007 года в соответствии с решением Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности.