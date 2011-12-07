Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Благотворитель 2018 года»: заявки ждут до 8 февраля

В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Благотворитель года - 2018». Он проводится в регионе начиная с 2007 года в соответствии с решением Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности.
Мероприятие нацелено на распространение и развитие деятельности, направленной на решение социально-экономических проблем РТ и социальную поддержку детей, инвалидов, престарелых граждан, представителей других социально незащищенных категорий населения. Кроме того, в его рамках рассматриваются также развитие и укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, развитие и совершенствование форм благотворительной работы, сообщает ИА «Татар-информ».Участниками конкурса могут стать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, а также отдельные граждане, в течение года оказывавшие благотворительную помощь жителям и организациям Татарстана. При этом обязательным условием участия является представление достоверной и полной информации о благотворительной деятельности. Конкурсная комиссия вправе затребовать и иные необходимые документы.Для участия в республиканском конкурсе на звание «Благотворитель 2018 года» необходимо до 8 февраля 2019 года внести на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов по каждому из кандидатов. В частности, это письмо-заявка, сведения о благотворителе, описание выставляемой на конкурс благотворительной деятельности и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие оказание помощи. Кроме того, необходимы сведения об отсутствии задолженности в социальные фонды и по заработной плате, информация о среднемесячной зарплате работающих в организации (для юридических лиц), информация о согласии или несогласии на публикацию сведений о благотворительной деятельности в СМИ, а также сведения о трудоустроенных по направлению центра занятости населения гражданах из категории особо нуждающихся в социальной защите (для заявителей из числа предприятий).Документы необходимо представить в Управление социального развития аппарата Кабинета министров РТ (Казань, пл. Свободы, 1, каб. 417). Краткую информацию по каждому кандидату в электронном виде (в формате Word) следует направить на электронный адрес: [email protected] 
КВ
Лента новостей