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Жителей Казани приглашают покататься на коньках

В столичном парке "Черное озеро" будет организовано занятие по фигурному катанию.
В воскресенье, 16 февраля, на катке, расположенном на территории казанского парка «Черное озеро», состоится бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Казани. Все желающие смогут освоить основные элементы: такие, как фонарик или скольжение по дуге. Кроме того, более подготовленным участникам предлагается разучить сложные элементы, среди которых — ласточка и вращение — либела. Коньки можно принести с собой из дома, либо взять напрокат. В роли тренера для казанцев выступит обладательница бронзовой медали XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Арина Пашина.
КВ
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