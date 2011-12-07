Жителей Казани приглашают покататься на коньках

В воскресенье, 16 февраля, на катке, расположенном на территории казанского парка «Черное озеро», состоится бесплатный мастер-класс по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Казани. Все желающие смогут освоить основные элементы: такие, как фонарик или скольжение по дуге. Кроме того, более подготовленным участникам предлагается разучить сложные элементы, среди которых — ласточка и вращение — либела. Коньки можно принести с собой из дома, либо взять напрокат. В роли тренера для казанцев выступит обладательница бронзовой медали XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Арина Пашина.