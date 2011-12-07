В доме Ульяновых прошел «Вечер с ароматом кофе»

Старший научный сотрудник дома-музея Ляля Суменко рассказала, что у Марии Александровны были свои секреты приготовления кофе. Она добавляла в турку щепотку соли, немного корицы, имбиря, что придавало напитку удивительный аромат и вкус. Гости «Вечера с ароматом кофе» не только продегустировали несколько видов кофе, но и узнали много интересного из истории этого напитка.