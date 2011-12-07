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В доме Ульяновых прошел «Вечер с ароматом кофе»

В Доме-музее В.И.Ленина состоялся «Вечер с ароматом кофе». Такие уютные, домашние кофейные посиделки организовывала для всей большой семьи Мария Александровна Ульянова.
Старший научный сотрудник дома-музея Ляля Суменко рассказала, что у Марии  Александровны были свои секреты приготовления кофе. Она добавляла в турку щепотку соли, немного корицы, имбиря, что придавало напитку удивительный аромат и вкус. Гости «Вечера с ароматом кофе» не только продегустировали несколько видов кофе, но и узнали много интересного из истории этого напитка.
КВ
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