Волейбольный сезон следующего года стартует в сентябре

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что во время онлайн-совещания со всеми российскими клубами было принято решение следующий сезон начать 20 сентября, а завершить сезон в начале апреля.

«Стали известны параметры чемпионата России. Теперь нам понятно, сколько времени выделено нам на проведение соревнований. В следующем сезоне у нас будет три мероприятия — Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские Игры»

При этом Шевченко подчеркнул, что сам формат чемпионата России пока окончательно не определен.