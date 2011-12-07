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Волейбольный сезон следующего года стартует в сентябре

Формат чемпионата России пока окончательно не определен.

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что во время онлайн-совещания со всеми российскими клубами было принято решение следующий сезон начать 20 сентября, а завершить сезон в начале апреля.

«Стали известны параметры чемпионата России. Теперь нам понятно, сколько времени выделено нам на проведение соревнований. В следующем сезоне у нас будет три мероприятия — Лига наций, чемпионат Европы и Олимпийские Игры» 

При этом Шевченко подчеркнул, что сам формат чемпионата России пока окончательно не определен.

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