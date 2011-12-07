В чем плюсы и минусы «удаленки»?

Ирина, учитель начальных классов: «Первую неделю было невероятно трудно. Дело даже не в том, что мне едва ли не сутками приходилось сидеть перед компьютером, а в том, что не могла полностью сосредоточиться на уроке. Мне каждую минуту звонили ученики и их родители и сообщали, что у них не получается открыть ту или иную программу, плохо видно или слышно, нет доступа к интернету. Но потом мне даже понравилось работать в таком ритме. Заметила, за это время стала ближе к ученикам. Теперь я для них не только учитель, но и друг. Причина в личном общении с каждым в отдельности».

Танзиля, главный специалист стройфирмы: «Я так устала работать дома! Жду не дождусь, когда все закончится. Дома постоянно бегают и шумят дети, поэтому невозможно сосредоточиться. И если раньше, придя уставшей с работы, я еще находила силы, чтобы приготовить ужин и обед на следующий день, то сейчас в конце дня просто валюсь с ног. Не знаю, как справляются с подобной ситуацией другие, но я ничего не успеваю. Встаю в полшестого утра, чтобы до начала рабочего дня успеть убраться и приготовить еду. Для этого приходится порхать по квартире бесшумной невидимкой, иначе разбужу домашних. Боже упаси, если кто-то проснется раньше времени, тогда мне покоя не видать».

Дмитрий, программист: «Мне без разницы, где работать. Наличие компьютера и интернета — все, что необходимо. Я и до самоизоляции часто работал удаленно, для меня это не ново. Считаю, дома даже лучше — никто не дергает по пустякам. В офисе же, не успеешь прийти — как начинается: „У меня нет подключения к сети!“, „Куда-то исчез значок принтера…“ и тому подобное. Есть, правда, один минус — мало двигаюсь. Лучше бегать по кабинетам с этажа на этаж».

Кирилл, директор мебельного магазина: «Не представляете, сколько убытков я понес от такой работы! Даже в лихие 90-е дела шли намного лучше. Прибыли практически никакой, а зарплату сотрудникам все равно нужно платить. Даже когда нас откроют, народ, скорее всего, не пойдет в магазин за мебелью: многие лишились работы, доходов нет. Конечно, у нас есть свой сайт, где можно просмотреть весь товар, но на него мало кто заходит. Мебель — это не то, что можно купить по картинке».

Резеда, врач-гинеколог: «Мы перешли на „удаленку“ частично. Например, первичных пациентов по-прежнему принимаем в клинике. А вот результаты анализов отправляем по „электронке“, чтобы минимизировать общение пациентов друг с другом. Последующие консультации даем уже по телефону. В итоге многие наши пациентки, особенно будущие мамочки, рады, что им не нужно лишний раз приезжать на прием. С одной стороны, плюс в том, что в коридорах нет очередей к врачу. А с другой — доктору все-таки важно видеть пациента, чтобы не упустить что-то существенное».

Татьяна, бухгалтер: «У кого дети большие, тем на „удаленке“ легче. Но возникают другие минусы. У меня две дочери-школьницы, а старший сын учится в институте. Чтобы им троим учиться дистанционно, а мне работать, семье нужно иметь четыре компьютера или ноутбука. Это просто нереально! Когда нас только перевели на „удаленку“, днем я просто не могла подойти к компьютеру: он всегда был занят детьми. Приходилось работать ночами. В итоге уже к концу первой так называемой рабочей недели сообщила руководству, что не могу работать в таких условиях. Мне пошли навстречу и выписали пропуск на работу».

Опрос в соцсетях провела Екатерина ОРЛОВА