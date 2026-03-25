Власти Казани объяснили вырубку деревьев на берегу озера Нижний Кабан

Комитет внешнего благоустройства города прокомментировал беспокойство жителей по поводу земляных работ и удаления деревьев в этой зоне.

В ведомстве подчеркнули, что никакой засыпки озера не планируется. Насыпь вдоль берега является временной и нужна для установки опор будущих дорожек. После завершения работ песок уберут — аналогичная методика уже применялась на другом берегу.

Вырубку части деревьев в комитете назвали вынужденной мерой. Перед началом благоустройства специалисты обследовали насаждения и выявили дефекты: критический наклон стволов, повреждения, гниль и поражение короедом. По мнению властей, удаление только аварийных деревьев не только обезопасит горожан, но и улучшит состояние здоровых насаждений.

Подчеркивается, что рубка носит выборочный характер. Большая часть деревьев будет сохранена: дорожки спроектируют с учетом их расположения — стволы либо огибают, либо делают выемки, как это было реализовано на второй очереди набережной.