Власти Казани объяснили вырубку деревьев на берегу озера Нижний Кабан

news_top_970_100
Город
25 марта 2026  17:10

Комитет внешнего благоустройства города прокомментировал беспокойство жителей по поводу земляных работ и удаления деревьев в этой зоне.

В ведомстве подчеркнули, что никакой засыпки озера не планируется. Насыпь вдоль берега является временной и нужна для установки опор будущих дорожек. После завершения работ песок уберут — аналогичная методика уже применялась на другом берегу.

Вырубку части деревьев в комитете назвали вынужденной мерой. Перед началом благоустройства специалисты обследовали насаждения и выявили дефекты: критический наклон стволов, повреждения, гниль и поражение короедом. По мнению властей, удаление только аварийных деревьев не только обезопасит горожан, но и улучшит состояние здоровых насаждений.

 Фото: t.me/kvb_kzn

Подчеркивается, что рубка носит выборочный характер. Большая часть деревьев будет сохранена: дорожки спроектируют с учетом их расположения — стволы либо огибают, либо делают выемки, как это было реализовано на второй очереди набережной.

news_right_column_240_400
Новости
