Кирилл Доронин написал заявление в МВД на своих партнеров по «Финико»

Кирилл Доронин написал заявление в МВД России на своих партнеров по «Финико». Об этом он рассказал своим подписчикам в Инстаграме.

Один из основателей «Финико», которую Центробанк признал финансовой пирамидой, не выходит с ним на контакт. По словам Доронина, он не знает с чем это связано: «Я понял, что сложилась какая-то вязкая ситуация».

Кирилл Доронин отметил, что он предпринял попытки выйти на связь, однако этого сделать не удалось. Также он рассказал, что написал заявления на Зыгмунта Зыгмунтовича и Марат Сабиров.

Ранее стало известно, что Доронин может получить турецкое гражданство, а Прокуратура Татарстана заявила, что называть компанию «Финико» мошенниками пока преждевременно.







