Эксперт Роспотребнадзора заявила о негативном влиянии постковидного синдрома

Постковидный синдром сильно ухудшает состояние здоровья и жизнеспособность человека. Треть переболевших спустя 3-4 месяца после выздоровления не может полностью ухаживать за собой. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По ее словам, при самой легкой форме COVID-19 пациенты чувствуют себя лучше уже в течение двух недель. При других, более серьезных формах временной промежуток восстановления увеличивается от одного до двух месяцев. Также она заметила, что несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста, симптомы и плохое самочувствие могут продолжаться неделями или месяцами.

Как правило, в течение 6 месяцев синдром регрессируя исчезает. В редких случаях он может длиться дольше, подчеркнула Омарова.

Форма тяжести COVID-19 и частота последовавшей симптоматики не всегда связаны между собой: пациенты с лёгкой формой болезни тоже сталкиваются с серьезными осложнениями, обозначила врач.

«Реабилитация после ковида требуется всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы предотвратить развитие фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ», заявила Омарова.

Также известно, дети намного легче переносят не только сам вирус, но и постковидный синдром. Тем же, у кого синдром проходит тяжело, эксперт Роспотребнадзора советовала петь народные песни для восстановления лёгких.