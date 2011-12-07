Метшин о заявке Казани на Олимпиаду: Мы этот первый шаг сделали уже давно

Казань готова к проведению летних Олимпийских игр в 2036 году, вся инфраструктура для этого в городе есть. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

«Пятница порадовала нас хорошими новостями, Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Казань оказалась в числе претендентов на проведение летней Олимпиады 2036 года. Это то, к чему мы давно шли и к чему мы идем. Понятно, что это решение пока находится на уровне обсуждений, но любая самая длинная дорога к самой большой вершине начинается с первого шага. Мы этот первый шаг сделали уже давно, когда заявились на проведение Универсиады еще в 2011 году, но не смогли одержать победу, но завоевали право на ее проведение в 2013 году и успешно ее провели», — отметил Метшин.

Он отметил, что каждое из мероприятий, которое проходило после Универсиады в Казани было в копилку большого желания принять главное событие.

«Одно из таких событий нам удалось принять Чемпионат мира по футболу, мы принимали главные сборные. Вся инфраструктура в городе есть, и мы с большим желанием взялись за борьбу с нашими коллегами», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Казань среди городов, претендующих на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Подробнее о готовности столицы Татарстана к главным спортивным соревнованиям во всем мире читайте на сайте «КВ».