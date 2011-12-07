В этом году в Татарстане запустили 70 новых муниципальных услуг в электронном виде

За этот год в Татарстане запущено 70 новых муниципальных услуг в электронном виде. Об этом на VIII сессии Казгордумы рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В начале июля текущего года завершен первый этап по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Хотелось бы отметить, что наша республика стала одним из тех регионов среди всех субъектов РФ, где наиболее активно включились в эту работу», — сказал Хайруллин.

Он отметил, что, годовой социально-экономический эффект от пользования порталом Госуслуг в Татарстане составляет порядка более 15 млрд рублей в год, это около 0,6% вклада в валовый региональный продукт республики.

Хайруллин добавил, что министерства и ведомства республики запустили 38 новых услуг, а муниципалитеты — 32.

Запуск электронных услуг проходит по национальному проекту «Цифровая экономика», который реализуется в России с 2019 по 2024 годы. Его ключевые цели — создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также популяризация отечественного программного обеспечения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что к 2030 году в Казани муниципальные услуги будут предоставляться в «цифре» на 95%.