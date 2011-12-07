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Челнинские врачи спасли жизнь итальянцу

Мужчине потребовалась помощь врача-кардиолога.

В Набережных Челнах врачи-кардиологи спасли жизнь пациенту из Италии Мауро Дзокка, сообщает пресс-служба БСМП Набережных Челнов.

Мауро работает инженером в Елабуге. В один из вечеров он почувствовал резкую боль в груди и вызвал «скорую», которая его госпитализировала в БСМП в кардиологическое отделение № 3.

По словам итальянца, он много путешествует по миру и это второй случай, когда ему понадобилась помощь врачей заграницей. Мауро поблагодарил врачей за оказанную помощь и положительно отозвался об отношении медперсонала. 

КВ
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