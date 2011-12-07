На некоторые избирательные участки в Казани можно прийти с собакой

На некоторые избирательные участки в Казани можно будет прийти голосовать вместе с собакой. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия столицы Татарстана.

В Вахитовском районе это подростковый клуб «Союз», улица Моторная, 31а. В Кировском — ЦДО «Заречье», улица Окольная, 23. В Ново-Савиновском — участок на улице Сибгата Хакима, 46. В Советском — ДК «Вознесенское», улица Нардуган, 45.

«Вашему домашнему питомцу будут рады, если вам совсем не хочется с ним расставаться», — сообщают в мэрии.

Все вопросы по грядущим выборам можно задать на горячей линии.

Также проголосовавшие в Казани смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом.