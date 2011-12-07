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В Казани под охрану поставили памятник природы в Русско-немецкой Швейцарии

Находящиеся на территории зоны участки у собственников не отберут.

В казанском памятнике природы регионального значения «Урочище», находящемся на территории «Русско-Немецкой Швейцарии», установят охранную зону. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

«Границы охранной зоны памятника обозначат специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Они будут содержать краткое изложение режима охранной зоны и схему ее границ», — сказано в документе.

Площадь зоны составляет 256,6 гектара. Включенные в границы охранной зоны земельные участки у собственников изымать не будут. При условии соблюдения режима охранной зоны. Собственникам нельзя проводить деятельность, связанную с оказанием негативного воздействия на природу.

Этим летом на территории памятника произошла серия пожаров. Волонтеры и экоактивисты были уверены, что пожары устраивали специально.

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