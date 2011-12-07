Редкая находка во время тихой охоты

Поначалу я к этому чуду природы отнесся с опаской. Но когда прочел в интернете, что это за штука, обрадовался и понял: такая находка случается раз в жизни! Хочу предупредить всех любителей тихой охоты, что собирать незнакомые грибы - дело рискованное. Лучше их не брать. Но я удержаться не смог, зато постарался узнать все о находке. Гриб, похожий на белоснежную ветку коралла, очень редкий. Растет он на пнях и поваленных стволах деревьев лиственных пород. Съедобными считаются только молодые коралловые грибы. Я решил пожарить часть этого гриба с картошкой. И убедился, что он почти не имеет вкуса. А потому все остальное замариновал, тщательно промыв и вырезав сомнительные места. Зимой попробуем.