Экзам Губайдуллин: Большинство селян РТ активно участвует в самообложении

Большинство сельских жителей Татарстана активно участвуют в самообложении. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.«Жители республики через местное самоуправление вольны сами определять дополнительные источники поддержки. Одним из таких источников является самообложение граждан. Суть программы проста: на каждый собранный рубль селян Татарстан дает четыре рубля из бюджета», — рассказал Губайдуллин.Программа самообложения реализуется при поддержке Президента Республики Татарстан уже более пяти лет. Видя ее реальные результаты, абсолютное большинство сельских жителей республики активно участвует в самообложении, подчеркнул председатель Совета муниципальных образований РТ.«В 2013 году федеральное законодательство предоставило возможность жителям страны сдавать разовые выплаты для решения конкретных вопросов местного значения. Татарстан не мог не воспользоваться этой прекрасной возможностью облегчить жизнь селян», — отметил собеседник агентства. Более того, некоторые муниципалитеты уже предлагают дополнительные схемы софинансирования. Например, в Нижнекамском районе РТ при 100-процентном сборе на каждый рубль сельчан по самообложению из местного бюджета добавят еще два, к которым прибавятся еще четыре из казны РТ. Итого на каждый рубль своих инвестиций сельчане могут получить шесть дополнительных из бюджетов республики и районов, заключил Губайдуллин.В Татарстане 18 ноября планируют провести референдум по самообложению граждан. Голосование пройдет в 844 поселениях 43 муниципальных районов. Предполагается, что сумма самообложения граждан на планируемых референдумах составит от 100 до 2000 рублей.