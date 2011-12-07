Ильсур Метшин: Казань стала заложницей новой территориальной схемы по вывозу ТКО

Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана с просьбой повлиять на ситуацию с ввозом мусора в Казань.

На деловом понедельнике Метшин заявил, что столица РТ стала заложницей новой территориальной схемы по вывозу ТКО. Регоператор возит мусор с большого количества районов республики, что образовывает большую гору вокруг Казани. Он рассказал, что приходится дополнительно засыпать отходы грунтом, поскольку на городских свалках появился неприятный запах. Это, по мнению мэра, связано с тем, что состав казанского мусора отличается от районного.

А потому градоначальник призвал глав муниципалитетов перестать отправлять отходы на казанские полигоны и заняться вопросом переработки и раздельного сбора мусора.