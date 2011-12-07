Российские клубы провалились в волейбольной Лиге чемпионов

Напомним, что из-за пандемии игры волейбольной Лиги чемпионов прошли в формате «пузырей». Групповой этап проходит по двухкруговой системе, а посему для каждой группы были выбраны два города-«пузыря». Отрадно, что второй круг группы С, где выступал «Зенит», прошел на казанском паркете. Именно клуб из столицы Татарстана испытал меньше всего проблем на групповом этапе: 6 побед из 6, в том числе 2 технические над польским «Ястшембски». Заключительный, шестой, тур ЛЧ казанцы и вовсе провели резервным составом, уверенно переиграв «Любляну», 3:1.

Два других представителя России в мужском турнире имели куда большие трудности. «Кузбассу» и «Локомотиву» для выхода в плей-офф необходимо было выигрывать все матчи второго круга. Взять с места в карьер не удалось: «Кузбасс» в четвертом туре всухую проиграл итальянской «Модене» (0:3), а «Локомотив» уступил другому клубу с Апеннинского полуострова — «Трентино».

Итальянцы вообще прошли очень уверенно по этому турниру, «протащив» в плей-офф 4 из 4 своих представителей. И если «Кузбасс» прочно припарковался на последнем месте в турнирной таблице группы D, то «Локомотив» завершил турнир на второй строчке своего квартета. Однако провальный первый круг не позволил волейболистам из Новосибирска попасть в тройку лучших команд среди тех, кто стал вторыми.

Итак, «Зенит» попал в первую корзину жеребьевки пар плей-офф, казанцам достался в четвертьфинале хорошо знакомый соперник — польский «Белхатув». С поляками мы встречались 11 раз, выиграв 6 матчей. Крайняя встреча датируется ноябрем 2018 года, когда «Зенит» был сильнее (3:1).

В других парах победитель ЛЧ-2018/19 «Чивитанова» сыграет с «Кендзежин-Козле», «Берлин» встретится с «Трентино», а «Модена» сразится с «Перуджей».

В женской Лиге чемпионов команды из России и вовсе не смогли преодолеть сито группового этапа. Казанское «Динамо-Ак Барс» попало в квартет к итальянской «Новаре», польскому «Хемику» и чешскому «Оломуцу», где смогло одержать лишь 2 победы над чешской командой. Московское «Динамо» угодило в одну группу с калининградским «Локомотивом», турецким «Экзачибаси» и немецким «Альянс Воллей». Пятый представитель группы D — финский «Виести» — снялся с турнира досрочно. К слову, по такому же пути пошел еще один российский клуб — «Уралочка-НТМК».

Итак, лидер женской Суперлиги «Динамо» по итогам группового этапа ЛЧ смогло стать лишь вторым, дважды обыграв соперниц из Калининграда и один раз немок. Увы, 9 набранных очков команде не хватило, чтобы запрыгнуть в плей-офф: слишком плотная борьба оказалась среди клубов со второй строчки. Волейболистки «Локомотива» и вовсе ограничились одной победой над «Альянс Воллей».

Впервые с сезона-2004/2005 плей-офф женской Лиги чемпионов пройдет без участия российских команд. В четвертьфинале встретятся «Фенербахче» (Турция) — «Новара» (Италия), «Скандиччи» — «Чонельяно» (обе — Италия), «Хемик» (Польша) — «Вакыфбанк» (Турция), «Бусто-Арсицио» (Италия) — «Экзачибаси» (Турция).