«Казанским ведомостям» - 25: будем оды исполнять!

Отпраздновать это долгожданное событие мы решили творчески, организовав камерный «Литературный дворик» прямо в фойе редакции. Сотрудники вне зависимости от возраста и должности прочитали свои любимые стихотворения на русском, татарском и иностранных языках. Это была поэзия классиков, современников и даже произведения собственного сочинения. Тон мероприятию задала главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, инициатор и главный вдохновитель республиканской акции «Читающий Татарстан», прочитавшая стихотворение Николая Языкова.

Еще одной темой «Литературного дворика» «КВ» стало 130-летие со дня рождения одного из наиболее заметных и талантливых татарских поэтов, часто называемого Пушкиным татарской литературы, - Габдуллы Тукая.

У читателя может сложиться мнение, что в газете работают люди сплошь творческие и талантливые, способные в любой момент, даже посреди ночи, процитировать Гомера. В целом это близко к истине - поэзию в нашем коллективе знают и любят. Но волнения не удалось избежать ни журналистам, ни редакторам, ни работникам подразделений, готовящих номер «КВ» к выпуску. Многие боялись забыть слова в самый неподходящий момент. Большинство держало в руках шпаргалку, несмотря на то что декламировали с детства знакомые строки. Некоторые очень волновались. Но теплая и дружеская атмосфера сразу растопила лед волнения. Коллектив газеты быстро превратился в благодарных слушателей и старательных чтецов, которые постоянно менялись ролями.

Организаторы «Литературного дворика» опасались, как бы наш эксперимент не стал монотонным и затянутым. Судя по общему впечатлению его участников, этого нам удалось избежать. Разнообразные по жанру и авторству произведения захватили всех без исключения участников. В особое восхищение пришла наша вахтер Алсу, которая призналась, что почувствовала себя на настоящем концерте профессиональных актеров. В финале мероприятия настроение подъема и восторга накрыло даже тех, кто вначале был не в духе.

Было бы странным, если бы при такой концентрации творческих людей никто не прочитал стихов собственного сочинения. Как и все другие, они оказались очень разными: веселыми и грустными, серьезными, сатирическими и ироничными.

Отдельно хотелось бы поблагодарить наших верных читателей и внештатных корреспондентов, которые также посетили наш «Литературный дворик» и прочитали свои стихотворные поздравления газете, сильно согревающие сердца ее сотрудников.

На нашем празднике мы провели и литературную викторину: предстояло разгадать авторство цитат известных писателей, ребусы из пословиц и поговорок и многое другое. К сожалению, многие из них оказались сложны даже для представителей нашей творческой профессии, и разгадывало их в основном старшее поколение сотрудников редакции. Впрочем, для молодежи это оказалось ценным уроком и лишний раз напомнило о том, что те, кто работают в журналистике, должны быть эрудитами.