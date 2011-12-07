Президент РТ Рустам Минниханов вместе с делегацией из Татарстана посетил столицу Туркменистана город Ашхабат, где провёл переговоры со своими туркменскими коллегами. На встрече обсуждался вопрос сотрудничества в сфере товарооборота обеих сторон.

Сейчас Татарстан экспортирует в Туркмению средства наземного транспорта, оборудование, механические устройства и каучук. В свою очередь Туркмения поставляет в основном пластмассу и изделия из нее. Объём товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном в 2020-м году составил 107 млн долларов.

Сегодня в Туркменистане работают такие татарстанские компании, как «Камаз», с которой заключен контракт на поставку 1982 ед. техники из Татарстана, компания ООО «УК «КЭР-Холдинг». Также осуществляются поставки с Казанского вертолётного завода в Туркмению, а также ведётся активное сотрудничество по линии ПАО «Татнефть».

На встрече президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил интерес к татарстанскому опыту в вопросах цифровизации в административной сфере, сфере услуг, жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы готовы присутствовать и работать дальше во всех сферах» — заключил Рустам Минниханов.

Стороны договорились о необходимости увеличения объемов товарооборота и номенклатуры.