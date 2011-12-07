Заселять в общежития КФУ будут только вакцинированных студентов

С нового учебного года заселять в общежития КФУ только вакцинированных студентов. Исключения сделают для тех, кто перенес Covid-19 в течение последних шести месяцев, либо имеет медотвод. Соответствующая информация опубликована на сайте вуза.

«Дополнительно к пакету документов необходимо предоставить (информация от 16.07.2021 г.): сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (оригинал и 2 копии); при наличии медицинского отвода во время заселения — тест ПЦР на COVID-19 с отрицательным результатом (сделанный не более чем за 72 часа до заселения в общежитие, оригинал и 2 копии); или справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев (оригинал и 2 копии)», — говорится на сайте.

Ранее проректор КГАСУ Давид Кордончик заявил, что невакцинированных студентов могут не допустить к очным занятиям.