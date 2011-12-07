Казанцам предлагают выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»

В Казани установят стелу «Город трудовой доблести». Рассматривается три места — 3 въезда в столицу Татарстана: южные ворота со стороны Оренбургского тракта, западные — у поселка Залесный и восточные — Мамадышский тракт.

Памятный знак будет представлять собой стелу, на которой будет герб города и текст постановления Правительства РФ о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести». Такой же почести были удостоены еще 19 российских городов, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.