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Родители российских первоклашек могут получить дополнительный выходной

С такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, обратившись к заместителю председателя РФ Татьяне Голиковой.

Специалистами института был проведен опрос российских родителей первоклассников, в котором приняли участие 1,6 тысяч человек из 75 субъектов федерации. Согласно полученным данным, 83% респондентов вынуждены взять 1 сентября отгул или неоплачиваемый отпуск.

При этом 37% участников опроса утверждают, что им не удастся договориться с работодателем об отгуле, а 25% рассчитывают получить возможность начать рабочий день позже.

В связи с вышеперечисленными фактами, Анна Маркс предложила рассмотреть возможность рассмотрения законодательного введения в стране дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.

 

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