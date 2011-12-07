Родители российских первоклашек могут получить дополнительный выходной

Специалистами института был проведен опрос российских родителей первоклассников, в котором приняли участие 1,6 тысяч человек из 75 субъектов федерации. Согласно полученным данным, 83% респондентов вынуждены взять 1 сентября отгул или неоплачиваемый отпуск.

При этом 37% участников опроса утверждают, что им не удастся договориться с работодателем об отгуле, а 25% рассчитывают получить возможность начать рабочий день позже.

В связи с вышеперечисленными фактами, Анна Маркс предложила рассмотреть возможность рассмотрения законодательного введения в стране дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.