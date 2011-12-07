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Вероника Кудерметова встретится с Паолини на старте турнира в Цинциннати

Уроженка Казани поборется за выход во второй раунд турнира.

Вероника Кудерметова, которая является 33-й ракеткой мира, в первом круге сыграет с Жасмин Паолини из Италии. На данный момент она занимает 98-е место в рейтинге WTA. 

Турнир категории WTA 1000 для Вероники Кудерметовой стартует сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США).

В январе 2021 года Вероника приняла участие в турнире WTA-500 в Абу-Даби, где впервые в карьере стала финалисткой турнира WTA-тура в одиночном разряде. В финале россиянка уступила белоруске Арине Соболенко в двух сетах.

Матч между Кудерметовой и Паолини стартует в 19:30 по московскому времени.

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