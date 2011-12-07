Министр культуры РФ: В Татарстане бережно относятся к сохранению объектов культурного наследия

График пребывания был рассчитан буквально по минутам. Ольга Борисовна приняла участие в заседании Совета по культуре и искусству при Президенте Татарстана, которое состоялось в Казанской ратуше. Заседание провел Президент РТ Рустам Минниханов. Министр культуры РФ также посетила детскую школу искусств Зеленодольска и остров-град Свияжск.

— В Татарстане проводится уникальная работа. Мы видим здесь трепетное отношение к сохранению объектов культурного наследия — одному из самых сложных направлений в работе Министерства культуры России. Татарстан — это тот регион, где мы отрабатываем все наши опыты, в том числе и нацпроект «Культура». В рамках нацпроекта Татарстану будет выделено 1,6 млрд рублей, — отметила министр на встрече с журналистами.

Наверное, самым волнительным событием для Ольги Любимой стал визит в театр имени Качалова. В этом театре начал свою театральную карьеру ее великий прадед — актер Василий Иванович Качалов. Он проработал на казанской сцене три сезона и сыграл 13 ролей, став одним из ведущих артистов труппы и любимцем публики. Именно в Казани Качалов встретил свою будущую жену — актрису Нину Николаевну Литовцеву. В феврале 1900 года он уехал в Москву, потому что получил приглашение в Московский Художественный театр.

Ольга Борисовна посетила музей Качаловского театра, который на днях получил награду в номинации «Лучший корпоративный музей» в республиканском конкурсе «Музей года — 2019». Побывала на выставке, посвященной 145-летию Василия Ивановича Качалова. В экспозиции представлены личные вещи Качалова из фондов Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Музея МХАТ.

Также министр культуры РФ возложила цветы к памятнику Качалову, который установлен в фойе-атриуме театра. Это единственный в России памятник актеру был открыт в 2005 году. В церемонии его открытия принимали участие родители Ольги Любимовой: актриса Мария Шверубович, внучка Василия Ивановича Качалова, много лет проработавшая в Московском театре «Современник», и известный российский театровед, педагог, ректор Высшего театрального училища им. Щепкина Борис Любимов.

Кстати, в 2014 году, в свой очередной приезд в Казань, Мария Вадимовна и Борис Николаевич были в гостях редакции «Казанских ведомостей».