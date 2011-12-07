Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Мэр Казани вместе с супругой проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Ильсур Метшин призвал жителей города отдать голос за будущее России.

Казанский градоначальник Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Еще утром он с женой прибыл на участок в Казанском государственном аграрном университете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Это действительно большое событие для страны, для Татарстана и Казани. Очень важно сохранить выбранный курс, выразить свою гражданскую позицию. Отдельно я поздравляю тех, кто впервые придет на избирательные участки», — сказал мэр. 

Метшин обратился к жителям столицы и призвал всех прийти голосовать и отдать свой голос за будущее России. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на избирательных участках будут работать около 14 тыс. наблюдателей.

КВ
Лента новостей