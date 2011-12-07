Мэр Казани вместе с супругой проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Казанский градоначальник Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Еще утром он с женой прибыл на участок в Казанском государственном аграрном университете. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Это действительно большое событие для страны, для Татарстана и Казани. Очень важно сохранить выбранный курс, выразить свою гражданскую позицию. Отдельно я поздравляю тех, кто впервые придет на избирательные участки», — сказал мэр.

Метшин обратился к жителям столицы и призвал всех прийти голосовать и отдать свой голос за будущее России.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на избирательных участках будут работать около 14 тыс. наблюдателей.