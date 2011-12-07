Общественные наблюдатели: Выборы в Казани проходят активно и в штатном режиме

«Казанские ведомости» побывали на избирательном участке, расположенном в Казанском медицинском колледже.

Как рассказали члены избиркома и общественные наблюдатели, выборы проходят спокойно. Активность жителей Горок высокая. Утром за бюллетенями даже была очередь из желающих проголосовать.

На участке соблюдаются все правила эпидемиологической безопасности. Члены избиркома — в специальных защитных костюмах и масках. Каждому пришедшему на голосование, помимо двух бюллетеней, выдаются одноразовая маска, шариковая ручка, пригласительный билет на концерт звезд российской и татарской эстрады, который состоится в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «Ак Барс Арена», а также браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», дающий право на бесплатный проезд в городском транспорте в дни голосования.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.

Как отметил Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, голосование в республике проходит в штатном режиме. На избирательных участках находятся более 14 тысяч общественных наблюдателей, которые следят за соблюдением порядка на выборах.