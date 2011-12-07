Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Общественные наблюдатели: Выборы в Казани проходят активно и в штатном режиме

Сегодня первый день выборов депутатов Госдумы РФ и дополнительных выборов депутатов Госсовета РТ.

«Казанские ведомости» побывали на избирательном участке, расположенном в Казанском медицинском колледже.

Как рассказали члены избиркома и общественные наблюдатели, выборы проходят спокойно. Активность жителей Горок высокая. Утром за бюллетенями даже была очередь из желающих проголосовать.

На участке соблюдаются все правила эпидемиологической безопасности. Члены избиркома — в специальных защитных костюмах и масках. Каждому пришедшему на голосование, помимо двух бюллетеней, выдаются одноразовая маска, шариковая ручка, пригласительный билет на концерт звезд российской и татарской эстрады, который состоится в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «Ак Барс Арена», а также браслет «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», дающий право на бесплатный проезд в городском транспорте в дни голосования.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.

Как отметил Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, голосование в республике проходит в штатном режиме. На избирательных участках находятся более 14 тысяч общественных наблюдателей, которые следят за соблюдением порядка на выборах. 

КВ
Лента новостей