Казанцы привыкают жить с ковидом по соседству

— Переболела коронавирусной инфекцией и перестала бояться, — призналась администратор гостиницы Альмира Хасаншина. — В первую волну, когда мы почти всем коллективом ушли на самоизоляцию, было страшно. Каждый из нас выживал как мог. О болезни информации было мало, и она была разноречивой. Сейчас руководство гостиницы не намерено закрываться, гостей принимаем в современных реалиях, соблюдая все требования санитарной безопасности. Без маски на улицу даже не выходим.

Судя по сообщениям официального канала оперативного штаба РТ по ситуации с коронавирусом, среди заболевших в Татарстане немало тех, кто заразились ковидом в трудовых коллективах.

Менеджер турагентства Алина Мартынова хоть и соблюдала меры предосторожности, тем не менее заболела.

— Подхватила инфекцию в своем отделе, оказалось, что бессимптомно болел наш сотрудник, — рассказывает девушка. — Буквально накануне, перед тем как появилась повышенная температура, сдавала тест на ковид, который дал отрицательный результат. На третий день болезни пропало обоняние, появились скачки температуры и я вызвала врача на дом. Ждать его пришлось долго, но вместо участкового пришла девушка-интерн. Она заявила, что у меня ОРВИ, и оставила готовый список лекарств, которые необходимо принимать. Хорошо, что мне не нужен был больничный лист, потому что отдел перевели на удаленку. Моя мама, которая пыталась записаться на прием к узкому специалисту, ушла из поликлиники ни с чем — в медучреждении творилось столпотворение.

Флера Багаутдинова работает библиотекарем в начальной школе. С середины октября перешла на преподавание — в день проводит по четыре-пять уроков.

— Что поделаешь, если учить детей некому, — объясняет Флера Багаутдинова. — Почти одновременно заболели 7 учителей! На больничном повар, посудомойщица, охранник и второй библиотекарь.

Как предполагает женщина, инфекция в школе взрослым передается от детей, которые, возможно, переносят болезнь бессимптомно.

— На уроке учителя снимают маски, потому что трудно долго в них говорить, — признается Флера Багаутдинова. — В закрытом пространстве (школьные коридоры, классы) инфекция распространяется моментально. Возможно, я на ногах перенесла инфекцию. В выходные плохо себя чувствовала, потеряла обоняние, но в понедельник стало лучше, вышла на работу.

Врач Ольга Хамитова, которая тоже переболела ковидом, относится к быстрому распространению коронавируса относительно спокойно.

— Возможно, коронавирусной инфекцией переболеет большая часть населения страны, — считает Ольга Хамитова. — Немало тех, которые даже не подозревают, что перенесли ковид бессимптомно и были переносчиками инфекции. Поэтому вопрос с санитарной безопасностью остается актуальным. Обязательное ношение маски в общественных местах не стоит воспринимать столь отрицательно. Эта мера не поможет побороть ковид, она позволит снизить темп распространения инфекции. Врачи работают на пределе своих возможностей. Они такие же люди, как и все. Многие переболели ковидом, немало тех, кто сейчас болеет. Паниковать во время пандемии не стоит, но занимать отрицательную позицию считаю безрассудством и безответственностью.