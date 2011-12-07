Сегодня в Республиканском центре крови прошла акция по сдаче плазмы крови

Татарстанские депутаты присоединились к этой акции и стали донорами. Свою плазму сдал депутат фракции «Единая Россия» Казгордумы Евгений Чекашов. Евгений Андреевич рассказал, что у него заболевание коронавирусом проходило очень тяжело, и он не хотел, чтобы через такие страдания проходили другие люди. Поэтому он без сомнения принял участие в акции.

Заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра крови Лилия Сибгатуллина отметила, что доноров плазмы меньше не становится. Каждый день центр крови принимает от 80 до 100 доноров.

Напомним, сдача плазмы стала началом долгосрочной акции, инициатором которой стало региональное отделение партии «Единая Россия».