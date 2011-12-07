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Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе грантов «Серебряный возраст»

Участие в конкурсе могут принять сообщества, направленные на социализацию и адаптацию пожилых людей.

Татарстанцев приглашают принять в конкурсе грантов «Серебряный возраст», сообщают организаторы.

«К участию приглашаются инициативы местного сообщества, направленные на социализацию и профессиональную адаптацию представителей старшего поколения, снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей», — отмечается в сообщении.

Заявки принимаются до 17 декабря 2020 года по следующим тематическим направлениям: самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество; развитие навыков предпринимательства; профессиональная адаптация; взаимодействие поколений; здоровый образ жизни; культура, искусство, история, краеведение; забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, в т. ч. поддержка родственников и ближайшего окружения, осуществляющих уход за ними; предотвращение дискриминации по возрасту и снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей.

Уточняется, что падать заявку можно подать на сайте конкурса как по одной, так и по нескольким тематическим направлениям.

Победители конкурса получат гранты на сумму до 100 000 рублей.

КВ
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