В Лаишевском районе РТ ликвидирована несанкционированная свалка

В селе Сокуры Лаишевского района РТ экологи добились ликвидации несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. Отходы были выявлены в ходе мониторинга территории. На площади в 340 кв. метров лежали древесные, строительные и бытовые отходы. По результатам мониторинга в Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района был направлен акт обследования. В настоящее время территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.