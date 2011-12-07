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В Лаишевском районе РТ ликвидирована несанкционированная свалка

Мусор был складирован в селе Сокуры.
В селе Сокуры Лаишевского района РТ экологи добились ликвидации несанкционированной свалки, сообщает пресс-служба МЭПР РТ. Отходы были выявлены в ходе мониторинга территории. На площади в 340 кв. метров лежали древесные, строительные и бытовые отходы. По результатам мониторинга в Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района был направлен акт обследования. В настоящее время территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
КВ
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