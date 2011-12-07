В Казани откроется интерактивная выставка, посвященная Минтимеру Шаймиеву

20 января года в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», в Павильоне № 1, состоится открытие выставки «Лица Республики. Первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев».

В 26 залах будут представлены уникальные фото — и видео — материалы о жизни, общественно-политической деятельности Минтимера Шаймиева в должности Президента, его роль в развитии Республики и успехи в международном сотрудничестве. Также на выставке можно будет увидеть экспонаты из Национального музея РТ, Музея истории государственности РТ, Музея Государственного Совета РТ

Выставка продлится до 30 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.